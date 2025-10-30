Accro’ween Domaine de la Loge Flacey-en-Bresse
Accro’ween Domaine de la Loge Flacey-en-Bresse jeudi 30 octobre 2025.
Accro’ween
Domaine de la Loge 10 route du Sorbier Flacey-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 19:00:00
fin : 2025-11-01 23:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Accro’ween au Domaine de la Loge!
Venez déguisé (adapté à la pratique de l’accrobranche et au baudrier !) avec votre lampe frontale et on s’occupe du reste ! Frissons garantis !!
Accès aux 6 parcours d’accrobranche 3 découvertes (30 ateliers) et 3 aventures (40 ateliers) Réservation en ligne conseillé.
A partir de 7 ans, +1m10 .
Domaine de la Loge 10 route du Sorbier Flacey-en-Bresse 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 74 05 06 marie@domainedelaloge.fr
