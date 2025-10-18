Accroween Route Royale Le Val-Larrey
Accroween Route Royale Le Val-Larrey samedi 18 octobre 2025.
Accroween
Route Royale Auxois Morvan Aventure Le Val-Larrey Côte-d’Or
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
2025-10-18
Accrobranche, laser-game extérieur, mini-golf et jeu de piste.
Divers jeux d’halloween.
Réduction de 2 € par entrée d’accrobranche pour les personnes déguisés durant toutes les
vacances.
Samedi 25 octobre à 18h Zombie Run
Mardi 28 octobre à 17h Laser game géant en soirée
Vendredi 31 octobre de 14h à 17h Murder party Cirque de l’horreur
Réservation obligatoire .
Route Royale Auxois Morvan Aventure Le Val-Larrey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 18 93 09
