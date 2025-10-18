Accroween Route Royale Le Val-Larrey

Accroween Route Royale Le Val-Larrey samedi 18 octobre 2025.

Accroween

Route Royale Auxois Morvan Aventure Le Val-Larrey Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

Accrobranche, laser-game extérieur, mini-golf et jeu de piste.

Divers jeux d’halloween.

Réduction de 2 € par entrée d’accrobranche pour les personnes déguisés durant toutes les

vacances.

Samedi 25 octobre à 18h Zombie Run

Mardi 28 octobre à 17h Laser game géant en soirée

Vendredi 31 octobre de 14h à 17h Murder party Cirque de l’horreur

Réservation obligatoire .

Route Royale Auxois Morvan Aventure Le Val-Larrey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 18 93 09

