Informations pratiques

Luneray

Accueil bébé à la bibliothèque

47 Rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 09:30:00

fin : 2026-11-13 11:30:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11

Séance libre de lectures individuelles. Profitez de ce moment de partage autour du livre avec vos tout-petits. L’occasion pour eux de rencontrer d’autres bébés et pour vous d’autres parents ! .

47 Rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 94 71 biblioluneray@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Accueil bébé à la bibliothèque

L’événement Accueil bébé à la bibliothèque Luneray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux