Accueil bébé à la bibliothèque Luneray
vendredi 9 octobre 2026 · Luneray
Informations pratiques
Luneray
Accueil bébé à la bibliothèque
47 Rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 09:30:00
fin : 2026-11-13 11:30:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
Séance libre de lectures individuelles. Profitez de ce moment de partage autour du livre avec vos tout-petits. L’occasion pour eux de rencontrer d’autres bébés et pour vous d’autres parents ! .
47 Rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 94 71 biblioluneray@orange.fr
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English : Accueil bébé à la bibliothèque
L’événement Accueil bébé à la bibliothèque Luneray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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