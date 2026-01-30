Accueil Bénévole 5 rue Fenelon, entrée Place Dulcie September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 13:30 – 15:00

Gratuit : non Sur inscription par mail Tout public

La Galerie du Zéro Déchet vous ouvre ses portes pour un accueil bénévole ! Au programme, un temps d’échange sur les possibles missions et ce que signifie être bénévole avec la Galerie du Zéro Déchet. Mais également une présentation tant du lieu que des idées autour de celui-ci. Si devenir bénévole à nos cotés vous intéresse, n’hésitez pas à consulter nos pages JeVeuxAider et à nous confirmer votre présence à cet accueil par mail sur la boite contact@lagalerieduzerodechet.frwww.jeveuxaider.gouv.fr/organisations/13516-la-galerie-du-zero-dechet

5 rue Fenelon, entrée Place Dulcie September Nantes 44000



