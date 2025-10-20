Accueil Collectif des Mineurs 11-15 ans Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Accueil Collectif des Mineurs 11-15 ans Centre Paris’ Anim Binet PARIS lundi 20 octobre 2025.

Activités sportives, culinaires, artistiques et ludiques, le CPA Binet propose un nombre d’ateliers divers au cours de 2 semaines des vacances d’automne pour les enfants de 11 à 15 ans !

Viens passez une semaine au CPA Binet pour faire pleins d’activités différentes !

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

de 10h00 à 18h00

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

payant

39,15 euros par semaine.

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=14&public=&idtf=16 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/