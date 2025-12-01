Accueil Collectif des Mineurs 11-15 ans Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Du 29 décembre au 2 janvier, le CPA Binet accueille les ados de 11 à 15 ans autour de plusieurs activités ! Stage de photographie en matinée, expo « Manga, tout un art » au musée Guimet, Cirque Phenix, karting et galette des rois sont au programme !

Accueil en journée pour les ados de 11 à 15 ans.

Du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 02 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi

de 10h00 à 18h00

Fermé le jeudi 01 janvier 2026

payant

32,40 euros.

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/4562/16-vac-noel-accueil-collectif-de-mineurs-11-15-ans.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/