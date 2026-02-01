Accueil Collectif des Mineurs 11-15 ans Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Du 23 février au 06 mars, le CPA Binet accueille les ados de 11 à 15 ans autour de plusieurs activités ! Stage d’éloquence et atelier art&craft, sortie en ballon, cinéma, ateliers cuisine, Salon de l’Agriculture et bien plus ! Programme détaillé sur le site (lien ci-dessous)

Accueil en journée pour les ados de 11 à 15 ans.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

payant

40,50 euros.

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=14&public=&idtf=16 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



Afficher la carte du lieu Centre Paris’ Anim Binet et trouvez le meilleur itinéraire

