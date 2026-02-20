Accueil Collectif des Mineurs 12-15 ans Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle PARIS

Du 02 au 06 mars, le CPA Rachid Taha accueille les enfants de 12 à 15 ans autour de plusieurs activités !

Au programme : jeux, ateliers cuisine, théâtre, cinéma, escalade et bien plus encore

Programme détaillé sur le site

Accueil en journée pour les ados de 12-15 ans.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

payant

40.50€

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans.

début : 2026-03-02T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-02T10:00:00+02:00_2026-03-02T18:00:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T18:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T18:00:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T18:00:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/4820/16-acm-fevrier-12-15-ans-du-02-au-06-mars-2026.htm?centre=15 +33142051839 cparachidtaha@actisce.org https://www.facebook.com/centrerachidtaha/ https://www.facebook.com/centrerachidtaha/



