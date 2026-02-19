Accueil Collectif des Mineurs 7-11 ans Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle PARIS
Accueil Collectif des Mineurs 7-11 ans Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle PARIS lundi 2 mars 2026.
Du 02 au 06 mars, le CPA Rachid Taha accueille les enfants de 7 à 11 ans autour de plusieurs activités !
AU programme : jeux, sorties culturelles, cinéma et activités sportives et plus encore
Programme détaillé sur le site
Accueil en journée pour les enfants de 7-11 ans.
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 18h00
payant
40.50€
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-02T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-06T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-02T10:00:00+02:00_2026-03-02T18:00:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T18:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T18:00:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T18:00:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T18:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 PARIS
https://www.animactisce.org/stage/4819/16-acm-fevrier-7-11-ans-du-02-au-06-mars-2026.htm?centre=15 +33142051839 cparachidtaha@actisce.org https://www.facebook.com/centrerachidtaha/ https://www.facebook.com/centrerachidtaha/
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle et trouvez le meilleur itinéraire