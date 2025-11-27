Accueil de demandeurs d’emploi Arkema Feuchy Saint-Laurent-Blangy

Accueil de demandeurs d’emploi Jeudi 27 novembre, 08h30 Arkema Feuchy pas-de-calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T08:30:00 – 2025-11-27T12:00:00

Fin : 2025-11-27T08:30:00 – 2025-11-27T12:00:00

En partenariat avec France Travail et la Maison de l’Emploi et des Métiers en Pays d’Artois, dans le cadre de notre engagement pour l’insertion professionnelle et la valorisation des métiers techniques et industriels, nous avons le plaisir d’accueillir un groupe de demandeurs d’emploi sur notre site. Cette demi-journée a pour objectif de faire découvrir notre entreprise, ses métiers, ses opportunités, et de favoriser les échanges autour des parcours professionnels possibles.

La visite débutera par un mot de bienvenue dans notre salle de réunion. Un membre de l’équipe RH présentera notre activité, notre histoire, nos valeurs, nos secteurs d’intervention et notre rôle dans le tissu économique local.

Nous proposerons ensuite une session dédiée à la présentation des métiers présents sur notre site, avec un focus sur les postes accessibles sans diplôme spécifique ou via des formations courtes. Des collaborateurs viendront partager leur parcours, leur quotidien, et les compétences recherchées.

Les participants seront ensuite invités à découvrir nos ateliers ou laboratoires. Cette visite guidée leur permettra d’observer les conditions de travail, les équipements utilisés, et de mieux comprendre les exigences du terrain.

La matinée se conclura par un moment convivial. Ce sera l’occasion d’échanger librement, de répondre aux questions, de présenter les offres d’emploi ou les dispositifs d’accompagnement disponibles via France Travail et la Maison de l’Emploi.

Arkema Feuchy Avenue de l’Hermitage Saint-Laurent-Blangy 62223 pas-de-calais hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « gauthier.bera@arkema.com »}]

