Accueil de groupe hors programmation grand public, Bilbiothèques de l’Alcazar, Marseille
Accueil de groupe hors programmation grand public, Bilbiothèques de l’Alcazar, Marseille mardi 31 mars 2026.
Accueil de groupe hors programmation grand public Mardi 31 mars, 09h30 Bilbiothèques de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-31T09:30:00+02:00 – 2026-03-31T11:00:00+02:00
Fin : 2026-03-31T09:30:00+02:00 – 2026-03-31T11:00:00+02:00
Bilbiothèques de l’Alcazar 52 cours Belsunce Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Accueil RPE
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