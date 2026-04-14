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Accueil de groupe hors programmation grand public, Bilbiothèques de l’Alcazar, Marseille

Accueil de groupe hors programmation grand public, Bilbiothèques de l’Alcazar, Marseille mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Bilbiothèques de l'Alcazar

Adresse : 52 cours Belsunce

Ville : 13001 Marseille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Accueil de groupe hors programmation grand public Mercredi 22 avril, 14h00 Bilbiothèques de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Bilbiothèques de l’Alcazar 52 cours Belsunce Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rencontre avec Pauline Barzilaï

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