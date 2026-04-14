Accueil de groupe hors programmation grand public, Bilbiothèques de l’Alcazar, Marseille

Accueil de groupe hors programmation grand public Mercredi 22 avril, 14h00 Bilbiothèques de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Bilbiothèques de l’Alcazar 52 cours Belsunce Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rencontre avec Pauline Barzilaï