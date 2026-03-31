Accueil de groupe hors programmation grand public, Médiathèque Salim Hatubou, Marseille
Accueil de groupe hors programmation grand public, Médiathèque Salim Hatubou, Marseille mardi 31 mars 2026.
Accueil de groupe hors programmation grand public Mardi 31 mars, 14h00 Médiathèque Salim Hatubou Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-31T14:00:00+02:00 – 2026-03-31T15:00:00+02:00
Fin : 2026-03-31T14:00:00+02:00 – 2026-03-31T15:00:00+02:00
Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des Fregates Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite découverte
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