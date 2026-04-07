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Accueil de groupe hors programmation grand public, Médiathèque Salim Hatubou, Marseille

Accueil de groupe hors programmation grand public, Médiathèque Salim Hatubou, Marseille mardi 7 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Salim Hatubou

Adresse : 1 rue des Fregates

Ville : 13015 Marseille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 7 avril 2026

Fin : mardi 7 avril 2026

Accueil de groupe hors programmation grand public Mardi 7 avril, 14h00 Médiathèque Salim Hatubou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T15:00:00+02:00

Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des Fregates Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite découverte

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