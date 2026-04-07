Accueil de groupe hors programmation grand public, Médiathèque Salim Hatubou, Marseille
Accueil de groupe hors programmation grand public, Médiathèque Salim Hatubou, Marseille mardi 7 avril 2026.
Accueil de groupe hors programmation grand public Mardi 7 avril, 14h00 Médiathèque Salim Hatubou Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T15:00:00+02:00
Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des Fregates Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite découverte
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- LE TABLEAU MAGIQUE L’ARCHANGE THEATRE Marseille 14 avril 2026
- HISTOIRES D’IGLOO LA DIVINE COMEDIE – MARSEILLE Marseille 14 avril 2026
- The Music of Hans Zimmer & Others LE DOME MARSEILLE Marseille 14 avril 2026
- The Music of Hans Zimmer & Others – LE DOME MARSEILLE Marseille 14 avril 2026
- LUJIPEKA – ESPACE JULIEN Marseille 15 avril 2026