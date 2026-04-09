Accueil de groupe hors programmation grand public, Médiathèque Salim Hatubou, Marseille

Accueil de groupe hors programmation grand public Jeudi 9 avril, 14h00 Médiathèque Salim Hatubou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T15:00:00+02:00

Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des Fregates Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite en autonomie