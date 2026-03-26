Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur MJC Héritan Mâcon

Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur MJC Héritan Mâcon lundi 13 avril 2026.

Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 08:30:00
fin : 2026-04-17 18:00:00

Date(s) :
2026-04-13

Faire le Mur
Une semaine Chill avec les potes !

Apprentissage du lettrage,
Réalisation d’une fresque,
Rallye photo,
Rap,
Breakdance, origine, démo, battle,
Captation vidéo.   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

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English : Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur

L’événement Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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