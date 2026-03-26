Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur MJC Héritan Mâcon

Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 08:30:00

fin : 2026-04-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Faire le Mur

Une semaine Chill avec les potes !

Apprentissage du lettrage,

Réalisation d’une fresque,

Rallye photo,

Rap,

Breakdance, origine, démo, battle,

Captation vidéo. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

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English : Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur

L’événement Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès