Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur MJC Héritan Mâcon
Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur MJC Héritan Mâcon lundi 13 avril 2026.
Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 08:30:00
fin : 2026-04-17 18:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Faire le Mur
Une semaine Chill avec les potes !
Apprentissage du lettrage,
Réalisation d’une fresque,
Rallye photo,
Rap,
Breakdance, origine, démo, battle,
Captation vidéo. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
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English : Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur
L’événement Accueil de loisirs 12 à 17 ans Faire le mur Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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