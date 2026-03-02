Accueil de loisirs 6 11 ans Les créatures fantastiques du printemps MJC Flacé Mâcon

Accueil de loisirs 6 11 ans Les créatures fantastiques du printemps

MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 72 – 72 – 91 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 08:30:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Pour cette première semaine, place à l’imaginaire avec le thème Les Créatures Fantastiques du printemps

créatures mystérieuses, aventures magiques, jeux et activités manuelles viendront nourrir la créativité des enfants. .

MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Accueil de loisirs 6 11 ans Les créatures fantastiques du printemps

