Accueil de loisirs Blanzac de l'Atleb Festiv'été – ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais
Coteaux-du-Blanzacais, 7 juillet 2025

Charente

Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Festiv’été ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-27

2025-07-07

L’Amicale du Temps Libre En Blanzacais organise diverses activités et sorties cet été ! consulter le programme en pièce jointe.

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau

Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 atleb@orange.fr

English : Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Festiv’été

The Amicale du Temps Libre En Blanzacais is organising a range of activities this summer! See the attached programme.

German : Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Festiv’été

Die Amicale du Temps Libre En Blanzacais organisiert diesen Sommer verschiedene Aktivitäten und Ausflüge! Sehen Sie sich das Programm im Anhang an.

Italiano : Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Festiv’été

L’Amicale du Temps Libre En Blanzacais sta organizzando una serie di attività e di uscite per quest’estate: si veda il programma allegato.

Espanol : Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Festiv’été

La Amicale du Temps Libre En Blanzacais organiza este verano diversas actividades y salidas. Consulte el programa adjunto.

