Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Sciences et découvertes ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais

Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Les 4 éléments

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-05

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-11-05

L’Amicale du Temps Libre En Blanzacais organise diverses activités ! consulter le programme en pièce jointe.

.

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 atlebalsh@orange.fr

English : Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Les 4 éléments

The Amicale du Temps Libre En Blanzacais organises various activities! See the attached programme.

German : Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Les 4 éléments

Die Amicale du Temps Libre En Blanzacais organisiert verschiedene Aktivitäten! Sehen Sie sich das Programm im Anhang an.

Italiano : Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Les 4 éléments

L’Amicale du Temps Libre En Blanzacais sta organizzando una serie di attività: si veda il programma allegato.

Espanol : Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Les 4 éléments

La Amicale du Temps Libre En Blanzacais organiza diversas actividades. Consulte el programa adjunto.

L’événement Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Les 4 éléments Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Sud Charente