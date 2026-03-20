Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Vacances d’avril 2026 ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais

Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Vacances d’avril 2026

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-07

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-07

Diverses activités proposées en semaine pour les vacances de Pâques. Voir programme en pièce jointe (Document)

.

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 enfance.jeunesse@atleb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Vacances d’avril 2026

A range of activities on offer during the week for the Easter holidays. See attached programme (Document)

L’événement Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Vacances d’avril 2026 Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Sud Charente