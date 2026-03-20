Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Vacances d’avril 2026 ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais
Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Vacances d’avril 2026 ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais mardi 7 avril 2026.
Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Vacances d’avril 2026
ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-07
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-07
Diverses activités proposées en semaine pour les vacances de Pâques. Voir programme en pièce jointe (Document)
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ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 enfance.jeunesse@atleb.fr
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English : Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Vacances d’avril 2026
A range of activities on offer during the week for the Easter holidays. See attached programme (Document)
L’événement Accueil de loisirs Blanzac de l’Atleb Vacances d’avril 2026 Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Sud Charente