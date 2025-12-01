Accueil de loisirs Blanzac vacances de Noël 2025 ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais

Accueil de loisirs Blanzac vacances de Noël 2025

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais

Début : 2025-12-22 09:00:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24

Programme des vacances de Noël de l’ATLEB. Divers loisirs créatifs, décoration sapin de Noël, carte de Noël, Christmas Party et encore bien d’autres encore… Voir le programme en document 1.

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 enfance.jeunesse@atleb.fr

ATLEB Christmas vacation program. Various craft activities, Christmas tree decorations, Christmas cards, Christmas parties and much more… See program in document 1.

