Accueil de loisirs Blanzac vacances de Noël 2025 ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais

Accueil de loisirs Blanzac vacances de Noël 2025

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais
6 Route de Montmoreau
Coteaux-du-Blanzacais
Charente

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-24

2025-12-22

Programme de l’accueil de loisirs de Blanzac pour les vacances de Noël, au programme loisirs créatifs, cuisine etc…

+33 5 45 64 10 95
enfant.jeunesse@atleb.fr

English : Accueil de loisirs Blanzac vacances de Noël 2025

Blanzac leisure centre programme for the Christmas holidays, including creative activities, cooking, etc.

