ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE FÉVRIER

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-23

Les vacances d’automne approchent ! l’accueil de loisirs Mont Lozère sera ouvert du lundi 23 février au vendredi 6 mars, avec un programme riche et varié. Inscription possible à la journée ou demi-journée.

Les vacances d’automne approchent ! l’accueil de loisirs Mont Lozère sera ouvert du lundi 23 février au vendredi 6 mars, avec un programme riche et varié. Inscription possible à la journée ou demi-journée.

Au programme

Lundi 23 matin fresque géante et après-midi on luge ?!

Mardi 24 sortie journée visite d’un atelier de tour sur bois, pique-nique et balade au moure d’Allenc

Mercredi 25 expérience scientifique le matin et après-midi luge

Jeudi 26 magie des mots contes le matin et jeux des neiges l’après-midi

Vendredi 27 sortie journée découverte de la pisciculture , pique-nique et balade sur le sentier des sculptures d’Altier .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 19 68 18 30 alsh@ccmontlozere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mont Lozère leisure center will be open from Monday February 23 to Friday March 6, with a rich and varied program. Full-day and half-day registrations available.

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE FÉVRIER Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-17 par 48-OT Mont Lozere