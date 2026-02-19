ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE FÉVRIER Mont Lozère et Goulet
Les vacances d’automne approchent ! l’accueil de loisirs Mont Lozère sera ouvert du lundi 23 février au vendredi 6 mars, avec un programme riche et varié. Inscription possible à la journée ou demi-journée.
Au programme
Lundi 23 matin fresque géante et après-midi on luge ?!
Mardi 24 sortie journée visite d’un atelier de tour sur bois, pique-nique et balade au moure d’Allenc
Mercredi 25 expérience scientifique le matin et après-midi luge
Jeudi 26 magie des mots contes le matin et jeux des neiges l’après-midi
Vendredi 27 sortie journée découverte de la pisciculture , pique-nique et balade sur le sentier des sculptures d’Altier .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 19 68 18 30 alsh@ccmontlozere.fr
English :
The Mont Lozère leisure center will be open from Monday February 23 to Friday March 6, with a rich and varied program. Full-day and half-day registrations available.
