ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE FÉVRIER Mont Lozère et Goulet

ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE FÉVRIER
Les vacances d’automne approchent ! l’accueil de loisirs Mont Lozère sera ouvert du lundi 23 février au vendredi 6 mars, avec un programme riche et varié. Inscription possible à la journée ou demi-journée.
Au programme
Lundi 2/03 matin on termine notre igloo et après-midi sortie au parcours de santé
Mardi 3/03 matin on termine notre igloo et après-midi luge
Mercredi 4/03 matin on termine notre igloo et l’après-midi cuisine partagée avec la maison de retraite
Jeudi 5/03 sports le matin et film l’après-midi
Vendredi 6/03 le matin préparation d’un goûter, qui sera partagé avec les parents à 17h .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 19 68 18 30 alsh@ccmontlozere.fr
English :
The Mont Lozère leisure center will be open from Monday February 23 to Friday March 6, with a rich and varied program. Full-day and half-day registrations available.
