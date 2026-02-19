ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE FÉVRIER Mont Lozère et Goulet

ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE FÉVRIER

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet

Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-06

2026-03-02

Les vacances d’automne approchent ! l’accueil de loisirs Mont Lozère sera ouvert du lundi 23 février au vendredi 6 mars, avec un programme riche et varié. Inscription possible à la journée ou demi-journée.
Les vacances d’automne approchent ! l’accueil de loisirs Mont Lozère sera ouvert du lundi 23 février au vendredi 6 mars, avec un programme riche et varié. Inscription possible à la journée ou demi-journée.

Au programme
Lundi 2/03 matin on termine notre igloo et après-midi sortie au parcours de santé
Mardi 3/03 matin on termine notre igloo et après-midi luge
Mercredi 4/03 matin on termine notre igloo et l’après-midi cuisine partagée avec la maison de retraite
Jeudi 5/03 sports le matin et film l’après-midi
Vendredi 6/03 le matin préparation d’un goûter, qui sera partagé avec les parents à 17h   .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 19 68 18 30  alsh@ccmontlozere.fr

The Mont Lozère leisure center will be open from Monday February 23 to Friday March 6, with a rich and varied program. Full-day and half-day registrations available.

