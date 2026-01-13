Accueil de loisirs L’enfer du 8 bits Rue de la Liberté Mâcon

Accueil de loisirs L’enfer du 8 bits

Rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 72 – 72 – 91 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 08:30:00

fin : 2026-02-13 18:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Les enfants plongeront dans un univers pixelisé et déjanté avec notre thème L’enfer du 8 Bits.

Au menu jeux inspirés des premiers mondes virtuels, ateliers créatifs pixel art, défis rétro-gaming, et aventures héroïques façon consoles d’autrefois ! Une semaine fun, pleine de couleurs et de surprises, où les petits gamers deviendront les héros de leur propre aventure ! .

Rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Accueil de loisirs L’enfer du 8 bits

L’événement Accueil de loisirs L’enfer du 8 bits Mâcon a été mis à jour le 2026-01-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès