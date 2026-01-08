Accueil de loisirs Protection de la planète rue de la Liberté Mâcon

Accueil de loisirs Protection de la planète

Les enfants deviendront de véritables petits gardiens de la nature avec notre thème Protection de la planète.

Au programme

Ateliers créatifs autour du recyclage, défis éco-citoyens, découvertes sur les animaux et leur habitat, jeux coopératifs et expériences pour comprendre comment préserver notre belle Terre.

Une semaine engagée, ludique et pleine d’idées pour apprendre en s’amusant à devenir les éco-héros de demain ! .

