Accueil de loisirs Protection de la planète rue de la Liberté Mâcon

Accueil de loisirs Protection de la planète
rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 72 – 72 – 91 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 08:30:00
fin : 2026-02-20 18:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Les enfants deviendront de véritables petits gardiens de la nature avec notre thème Protection de la planète.
Au programme
Ateliers créatifs autour du recyclage, défis éco-citoyens, découvertes sur les animaux et leur habitat, jeux coopératifs et expériences pour comprendre comment préserver notre belle Terre.
Une semaine engagée, ludique et pleine d’idées pour apprendre en s’amusant à devenir les éco-héros de demain ! .
rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Accueil de loisirs Protection de la planète
