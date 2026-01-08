Accueil de loisirs Protection de la planète rue de la Liberté Mâcon

Accueil de loisirs Protection de la planète rue de la Liberté Mâcon lundi 16 février 2026.

rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 72 – 72 – 91 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : 
Début : 2026-02-16 08:30:00
fin : 2026-02-20 18:00:00
Début : 2026-02-16 08:30:00
fin : 2026-02-20 18:00:00

Date(s) :
2026-02-16

Les enfants deviendront de véritables petits gardiens de la nature avec notre thème Protection de la planète.

Au programme
Ateliers créatifs autour du recyclage, défis éco-citoyens, découvertes sur les animaux et leur habitat, jeux coopératifs et expériences pour comprendre comment préserver notre belle Terre.
Une semaine engagée, ludique et pleine d’idées pour apprendre en s’amusant à devenir les éco-héros de demain !   .

rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  dplanche@mjc-heritanmacon.org

