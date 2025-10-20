Accueil de loisirs Saugues

lundi 20 octobre 2025.

Accueil de loisirs

6 rue Yan Pallach Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-20

Vacances de Toussaint. Rendez-vous du 20 au 31 Octobre pour deux semaines d’aventures au centre de loisirs !

6 rue Yan Pallach Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes al-saugues@villeauvergne.org

English :

All Saints’ vacation. Join us from October 20 to 31 for two weeks of adventure at the leisure center!

German :

Ferien in den Allerheiligenferien. Wir sehen uns vom 20. bis 31. Oktober für zwei Wochen voller Abenteuer im Freizeitzentrum!

Italiano :

Vacanze di Ognissanti. Unitevi a noi dal 20 al 31 ottobre per quindici giorni di avventure al Centro ricreativo!

Espanol :

Vacaciones de Todos los Santos. Acompáñanos del 20 al 31 de octubre en una quincena de aventuras en el Centro de Ocio

