Accueil de loisirs Saugues
Accueil de loisirs Saugues lundi 20 octobre 2025.
Accueil de loisirs
6 rue Yan Pallach Saugues Haute-Loire
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-31
2025-10-20
Vacances de Toussaint. Rendez-vous du 20 au 31 Octobre pour deux semaines d’aventures au centre de loisirs !
6 rue Yan Pallach Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes al-saugues@villeauvergne.org
English :
All Saints’ vacation. Join us from October 20 to 31 for two weeks of adventure at the leisure center!
German :
Ferien in den Allerheiligenferien. Wir sehen uns vom 20. bis 31. Oktober für zwei Wochen voller Abenteuer im Freizeitzentrum!
Italiano :
Vacanze di Ognissanti. Unitevi a noi dal 20 al 31 ottobre per quindici giorni di avventure al Centro ricreativo!
Espanol :
Vacaciones de Todos los Santos. Acompáñanos del 20 al 31 de octubre en una quincena de aventuras en el Centro de Ocio
