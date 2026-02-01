Accueil de loisirs Vacances d’hiver Salle de la Famille Lorraine Metz
Accueil de loisirs Vacances d’hiver Salle de la Famille Lorraine Metz lundi 16 février 2026.
Accueil de loisirs Vacances d’hiver
Salle de la Famille Lorraine 74 rue de la ronde Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16 07:30:00
fin : 2026-02-20 18:00:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-23
L’accueil de loisirs de Devant-les-Ponts ouvre ses portes aux enfants âgés de 3 à 16 ans.
Activités artistiques, jeux sportifs, ateliers culinaires et sorties sont au programme !Enfants
.
Salle de la Famille Lorraine 74 rue de la ronde Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 65 47 87 famille-france@wanadoo.fr
English :
The Devant-les-Ponts leisure center opens its doors to children aged 3 to 16.
Artistic activities, sports games, culinary workshops and outings are all on the program!
