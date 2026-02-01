Accueil de loisirs Vacances d’hiver Salle de la Famille Lorraine Metz

Accueil de loisirs Vacances d’hiver

Salle de la Famille Lorraine 74 rue de la ronde Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16 07:30:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-23

L’accueil de loisirs de Devant-les-Ponts ouvre ses portes aux enfants âgés de 3 à 16 ans.

Activités artistiques, jeux sportifs, ateliers culinaires et sorties sont au programme !Enfants

.

Salle de la Famille Lorraine 74 rue de la ronde Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 65 47 87 famille-france@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Devant-les-Ponts leisure center opens its doors to children aged 3 to 16.

Artistic activities, sports games, culinary workshops and outings are all on the program!

L’événement Accueil de loisirs Vacances d’hiver Metz a été mis à jour le 2026-02-09 par AGENCE INSPIRE METZ