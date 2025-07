ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

L’équipe de l’accueil de loisirs du Zou vous accueil les semaines du 7 au 11 juillet ; du 15 au 18 juillet et du 21 au 25 juillet.

Retrouvez tout le programme détaillé sur leur site Internet.

Sur inscription

Réservation à la journée ou à la demi-journée.

Découvrez le programme de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou :

Du lundi 21 au vendredi 25 juillet:

Lundi Sortie journée au Vallon du Villaret. Prévoir un pique-nique.

Mardi Chant danse et musique en folie ou théâtre en musique / Tous à la plage.

Mercredi Sortie journée avec Bijou et Cadeau et jeux nature au frais dans la forêt à Pourcharesses. Prévoir un pique-nique

Jeudi Course au marché de Villefort et atelier confection d’une salade de fruits / Jeux de relais avec des balles et l’eau de rivière ou Escalade / Soirée PizZou et nuit en tipi à Grandeur Nature (12 places).

Vendredi Atelier dessins et peintures sur le thème « Les Zouânes en voyage » / Exposition oeuvres d’arts et goûter partagé avec les parents à partir de 16h.

Le programme est susceptible de changer (météo, etc).

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou alsh@grandeurnature48.com

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

English :

The Zou leisure center team welcomes you for the weeks of July 7 to 11, July 15 to 18 and July 21 to 25.

You can find the full program on their website.

Registration required

Reservations by the day or half-day.

German :

Das Team des Freizeitzentrums Le Zou empfängt Sie in den Wochen vom 7. bis 11. Juli; vom 15. bis 18. Juli und vom 21. bis 25. Juli.

Das gesamte detaillierte Programm finden Sie auf ihrer Website.

Auf Anmeldung

Reservierung für einen ganzen oder halben Tag.

Italiano :

Il team del centro ricreativo Zou vi accoglierà nelle settimane dal 7 all’11 luglio, dal 15 al 18 luglio e dal 21 al 25 luglio.

Il programma completo è disponibile sul sito web.

Iscrizione obbligatoria

Prenota il giorno o la mezza giornata.

Espanol :

El equipo del centro de ocio Zou le acogerá durante las semanas del 7 al 11 de julio, del 15 al 18 de julio y del 21 al 25 de julio.

Encontrará el programa completo en su sitio web.

Inscripción obligatoria

Reserva por días o medias jornadas.

