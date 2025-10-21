ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort mardi 21 octobre 2025.

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 09:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Pour les vacances d’automne, l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou vous a concocté un joli programme

Mardi 21 octobre

Journée (prévoir pique nique)

La forêt dans tous les sens jeux d’éveil, d’écoute, d’observation et du temps libre

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com

English :

For the autumn vacations, the Zou leisure center team has put together a great program for you:

Tuesday, October 21

Full day (bring your own picnic)

The forest in all its senses: early-learning, listening, observation and free-time games

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

German :

Für die Herbstferien hat das Team des Freizeittreffs Le Zou ein schönes Programm für Sie zusammengestellt:

Dienstag, 21. Oktober

Tag (Picknick mitbringen)

Der Wald mit allen Sinnen: Spiele zum Erwachen, Zuhören, Beobachten und zur freien Zeit

Informationen und Anmeldung unter 07 88 98 75 37 oder 04 48 32 00 69 oder alsh@grandeurnature48.com

Italiano :

Per le vacanze autunnali, il team del centro ricreativo Zou ha messo a punto un grande programma per voi:

Martedì 21 ottobre

Intera giornata (portare il proprio picnic)

Il bosco in tutti i suoi sensi: giochi di apprendimento precoce, ascolto, osservazione e tempo libero

Informazioni e iscrizioni al numero 07 88 98 75 37 o 04 48 32 00 69 o alsh@grandeurnature48.com

Espanol :

Para las vacaciones de otoño, el equipo del centro de ocio Zou ha preparado un magnífico programa para ti:

Martes 21 de octubre

Jornada completa (traiga su propio picnic)

El bosque en todos sus sentidos: juegos de aprendizaje precoz, escucha, observación y tiempo libre

Información e inscripciones en el 07 88 98 75 37 o 04 48 32 00 69 o alsh@grandeurnature48.com

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2025-10-09 par 48-OT Mont Lozere