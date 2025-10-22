ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort mercredi 22 octobre 2025.

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Pour les vacances d’automne, l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou vous a concocté un joli programme

Mercredi 22 octobre Journée (prévoir pique nique)

Journée à grandeur nature (sport et nutrition) en partenariat avec Elsa et Valérie (plan national nutrition santé). Atelier cuisine pour le goûter et escape game sportif.

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh

Pour les vacances d’automne, l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou vous a concocté un joli programme

Mercredi 22 octobre

Journée (prévoir pique nique)

Journée à grandeur nature (sport et nutrition) en partenariat avec Elsa et Valérie (plan national nutrition santé). Atelier cuisine pour le goûter et escape game sportif.

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

English :

For the autumn vacations, the Zou leisure center team has put together a great program for you:

Wednesday, October 22 Day (bring your own picnic)

A day at l’grandeur nature (sport and nutrition): in partnership with Elsa and Valérie (national nutrition and health plan). Cookery workshop and sports escape game.

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh

German :

Für die Herbstferien hat das Team des Freizeitzentrums Le Zou ein schönes Programm für Sie zusammengestellt:

Mittwoch, 22. Oktober Tag (Picknick mitbringen)

Tag in Naturgröße (Sport und Ernährung): in Partnerschaft mit Elsa und Valerie (nationaler Gesundheits-Ernährungsplan). Kochworkshop für den Nachmittagssnack und sportliches Escape Game.

Informationen und Anmeldung unter 07 88 98 75 37 oder 04 48 32 00 69 oder alsh

Italiano :

Per le vacanze autunnali, l’équipe del centro ricreativo Zou ha messo a punto per voi un grande programma:

Mercoledì 22 ottobre Giornata all’aperto (portate il vostro picnic)

Giornata a grandezza naturale (sport e alimentazione): in collaborazione con Elsa e Valérie (piano nazionale di alimentazione e salute). Laboratorio di cucina e gioco di evasione sportiva.

Informazioni e iscrizioni al numero 07 88 98 75 37 o 04 48 32 00 69 o alsh

Espanol :

Para las vacaciones de otoño, el equipo del centro de ocio Zou ha preparado un magnífico programa:

Miércoles 22 de octubre Jornada al aire libre (traiga su propio picnic)

Jornada a tamaño natural (deporte y nutrición): en colaboración con Elsa y Valérie (plan nacional de nutrición y salud). Taller de cocina y juego de escape deportivo.

Información e inscripciones en el 07 88 98 75 37 o 04 48 32 00 69 o alsh

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2025-10-10 par 48-OT Mont Lozere