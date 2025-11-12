ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Découvrez le programme du mercredi 12 novembre de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin atelier zouture et après-midi grand jeu d’expression à la recherche des animaux totems.

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

English :

Discover Wednesday November 12’s program from the Zou leisure center team:

Morning zouture workshop and afternoon expression game: in search of totem animals.

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

German :

Entdecken Sie das Programm des Teams des Freizeitzentrums Zou für Mittwoch, den 12. November:

Vormittags Zouture-Workshop und nachmittags großes Ausdrucksspiel: auf der Suche nach Totem-Tieren.

Informationen und Anmeldung unter 07 88 98 75 37 oder 04 48 32 00 69 oder alsh@grandeurnature48.com

Italiano :

Scoprite il programma di mercoledì 12 novembre dal team del centro ricreativo Zou:

Laboratorio di zouture al mattino e gioco d’espressione al pomeriggio: alla ricerca degli animali totem.

Informazioni e iscrizioni allo 07 88 98 75 37 o allo 04 48 32 00 69 o a alsh@grandeurnature48.com

Espanol :

Descubre el programa del miércoles 12 de noviembre de la mano del equipo del centro de ocio Zou:

Taller de zouture por la mañana y juego de expresión por la tarde: en busca de los animales tótem.

Información e inscripciones en el 07 88 98 75 37 o 04 48 32 00 69 o alsh@grandeurnature48.com

