ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 09:00:00

fin : 2025-11-19 17:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Découvrez le programme du mercredi 19 novembre de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin création d’une marionnette géante et après-midi jeux collectifs au city-stade.

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com

Découvrez le programme du mercredi 19 novembre de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin création d’une marionnette géante et après-midi jeux collectifs au city-stade.

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

English :

Discover the Wednesday November 19 program from the Zou leisure center team:

Morning creation of a giant puppet and afternoon group games at the city-stadium.

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

German :

Entdecken Sie das Programm des Teams des Freizeitzentrums Zou für Mittwoch, den 19. November:

Morgens Kreation einer Riesenmarionette und nachmittags Gruppenspiele im City-Stadion.

Informationen und Anmeldung unter 07 88 98 75 37 oder 04 48 32 00 69 oder alsh@grandeurnature48.com

Italiano :

Scoprite il programma di mercoledì 19 novembre dal team del centro ricreativo Zou:

Creazione mattutina di una marionetta gigante e giochi di gruppo pomeridiani allo stadio comunale.

Informazioni e iscrizioni al numero 07 88 98 75 37 o 04 48 32 00 69 o alsh@grandeurnature48.com

Espanol :

Descubra el programa del miércoles 19 de noviembre de la mano del equipo del centro de ocio Zou:

Por la mañana creación de una marioneta gigante y por la tarde juegos de grupo en el estadio de la ciudad.

Información e inscripciones en el 07 88 98 75 37 o 04 48 32 00 69 o alsh@grandeurnature48.com

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2025-10-31 par 48-OT Mont Lozere