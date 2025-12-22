ACCUEIL DE LOISIRS ZOU, Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU, Villefort mercredi 7 janvier 2026.
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 09:00:00
fin : 2026-01-07 17:00:00
Date(s) :
2026-01-07
Découvrez le programme du mercredi 7 janvier de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Matin La surprise du Père Noel! Préparez les chocolats
Après-midi Jeux de relais et de coopération
Sur inscription
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
English :
Discover the Wednesday, January 7 program from the Zou leisure center team:
Morning: Santa’s surprise! Prepare the chocolates
Afternoon: Relay and cooperation games
On registration
L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2025-12-22 par 48-OT Mont Lozere