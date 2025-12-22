ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 09:00:00

fin : 2026-01-07 17:00:00

Date(s) :

2026-01-07

Découvrez le programme du mercredi 7 janvier de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin La surprise du Père Noel! Préparez les chocolats

Après-midi Jeux de relais et de coopération

Sur inscription

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

English :

Discover the Wednesday, January 7 program from the Zou leisure center team:

Morning: Santa’s surprise! Prepare the chocolates

Afternoon: Relay and cooperation games

On registration

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2025-12-22 par 48-OT Mont Lozere