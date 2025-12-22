ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Découvrez le programme du mercredi 14 janvier de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin jeux des DEFISFOUS

Après-midi Atelier vannerie avec Agnès

Sur inscription

Découvrez le programme du mercredi 14 janvier de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin jeux des DEFISFOUS

Après-midi Atelier vannerie avec Agnès

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Wednesday January 14 program from the Zou leisure center team:

Morning: DEFISFOUS games

Afternoon: Basket-making workshop with Agnès

On registration

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2025-12-22 par 48-OT Mont Lozere