ACCUEIL DE LOISIRS ZOU, Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU, Villefort mercredi 21 janvier 2026.
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 09:00:00
fin : 2026-01-21 17:00:00
Date(s) :
2026-01-21
Découvrez le programme du mercredi 21 janvier de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Matin Lecture et jeux de sociétés à la bibliothèque de Villefort
Après-midi Au city-stade les jeux de balles c’est de la balle
Sur inscription
Découvrez le programme du mercredi 21 janvier de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Matin Lecture et jeux de sociétés à la bibliothèque de Villefort
Après-midi Au city-stade les jeux de balles c’est de la balle
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the program for Wednesday January 21 from the Zou leisure center team:
Morning: Reading and board games at the Villefort library
Afternoon: At the city-stade: ball games are ball games!
On registration
L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2025-12-22 par 48-OT Mont Lozere