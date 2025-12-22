ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 09:00:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Découvrez le programme du mercredi 21 janvier de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin Lecture et jeux de sociétés à la bibliothèque de Villefort

Après-midi Au city-stade les jeux de balles c’est de la balle

Sur inscription

Découvrez le programme du mercredi 21 janvier de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin Lecture et jeux de sociétés à la bibliothèque de Villefort

Après-midi Au city-stade les jeux de balles c’est de la balle

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the program for Wednesday January 21 from the Zou leisure center team:

Morning: Reading and board games at the Villefort library

Afternoon: At the city-stade: ball games are ball games!

On registration

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2025-12-22 par 48-OT Mont Lozere