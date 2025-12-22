ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 09:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Découvrez le programme du mercredi 28 janvier de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin Petit dej au Zou, je crée le design de mon t-shirt

Après-midi jeu collectif le Chi Fou Mi en folie

Sur inscription

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

English :

Discover the Wednesday January 28 program from the Zou leisure center team:

Morning: Breakfast at Le Zou, I design my own t-shirt

Afternoon: Chi Fou Mi en folie group game

On registration

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2025-12-22 par 48-OT Mont Lozere