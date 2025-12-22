ACCUEIL DE LOISIRS ZOU, Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU, Villefort mercredi 28 janvier 2026.
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Début : 2026-01-28 09:00:00
fin : 2026-01-28 17:00:00
2026-01-28
Découvrez le programme du mercredi 28 janvier de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Matin Petit dej au Zou, je crée le design de mon t-shirt
Après-midi jeu collectif le Chi Fou Mi en folie
Sur inscription
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
English :
Discover the Wednesday January 28 program from the Zou leisure center team:
Morning: Breakfast at Le Zou, I design my own t-shirt
Afternoon: Chi Fou Mi en folie group game
On registration
L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2025-12-22 par 48-OT Mont Lozere