ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 09:00:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Découvrez le programme du mercredi 04 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Journée prévoir le pic-nique:

Nous accueillons les zoufants du Bleymard

Au programme jeu coopératifs et jeux de piste à la Garde Guérin

Sur inscription

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

English :

Discover the Wednesday, February 04 program from the Zou leisure center team:

Full day: bring a picnic:

We welcome the zoufants from Bleymard

Program: cooperative games and treasure hunts at Garde Guérin

On registration

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-01-27 par 48-OT Mont Lozere