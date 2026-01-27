ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort mercredi 4 février 2026.
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Journée
Date : 
Début : 2026-02-04 09:00:00
fin : 2026-02-04 17:00:00
Début : 2026-02-04 09:00:00
fin : 2026-02-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-04
Découvrez le programme du mercredi 04 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Journée prévoir le pic-nique:
Nous accueillons les zoufants du Bleymard
Au programme jeu coopératifs et jeux de piste à la Garde Guérin
Sur inscription
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
English :
Discover the Wednesday, February 04 program from the Zou leisure center team:
Full day: bring a picnic:
We welcome the zoufants from Bleymard
Program: cooperative games and treasure hunts at Garde Guérin
On registration
L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-01-27 par 48-OT Mont Lozere