ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort mercredi 4 février 2026.

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 09:00:00
fin : 2026-02-04 17:00:00

Date(s) :
2026-02-04

Découvrez le programme du mercredi 04 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Journée prévoir le pic-nique:
Nous accueillons les zoufants du Bleymard
Au programme jeu coopératifs et jeux de piste à la Garde Guérin
Sur inscription
Découvrez le programme du mercredi 04 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Journée prévoir le pic-nique:
Nous accueillons les zoufants du Bleymard
Au programme jeu coopératifs et jeux de piste à la Garde Guérin
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com   .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69  alsh@grandeurnature48.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Wednesday, February 04 program from the Zou leisure center team:
Full day: bring a picnic:
We welcome the zoufants from Bleymard
Program: cooperative games and treasure hunts at Garde Guérin
On registration

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-01-27 par 48-OT Mont Lozere