ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 09:00:00

fin : 2026-02-23 17:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Programme du lundi 23 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Journée à Urban Park Alès. Prévoir le pique-nique.

24 places.

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com

Programme du lundi 23 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Journée à Urban Park Alès. Prévoir le pique-nique.

24 places.

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Monday February 23 program from the Zou leisure center team:

Day at Urban Park Alès. Bring your own picnic.

24 places.

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-02-13 par 48-OT Mont Lozere