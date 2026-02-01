ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort lundi 23 février 2026.
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 09:00:00
fin : 2026-02-23 17:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Programme du lundi 23 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Journée à Urban Park Alès. Prévoir le pique-nique.
24 places.
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
English :
Monday February 23 program from the Zou leisure center team:
Day at Urban Park Alès. Bring your own picnic.
24 places.
Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com
L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-02-13 par 48-OT Mont Lozere