ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 09:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Programme du mercredi 25 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin créations et collages

Aprem jeux de coopération

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com

Programme du mercredi 25 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou

Matin créations et collages

Aprem jeux de coopération

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday, February 25 program from the Zou leisure center team:

Morning: creations and collages

Afternoon: cooperative games

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-02-13 par 48-OT Mont Lozere