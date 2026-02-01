ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort mercredi 25 février 2026.
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Début : 2026-02-25 09:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Programme du mercredi 25 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Matin créations et collages
Aprem jeux de coopération
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
English :
Wednesday, February 25 program from the Zou leisure center team:
Morning: creations and collages
Afternoon: cooperative games
Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com
