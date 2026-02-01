ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort jeudi 26 février 2026.
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 09:00:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Programme du jeudi 26 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Journée dans la forêt de Bijou et Cadeau. Balad’ânes et balanc’arbres. Prévoir le pique-nique.
24 places.
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Programme du jeudi 26 février de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Journée dans la forêt de Bijou et Cadeau. Balad’ânes et balanc’arbres. Prévoir le pique-nique.
24 places.
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thursday, February 26 program from the Zou leisure center team:
Day out in the Bijou and Cadeau forest. Donkey rides and tree balancing. Bring your own picnic.
24 places.
Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com
L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-02-13 par 48-OT Mont Lozere