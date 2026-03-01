ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : 2026-03-18

Début : 2026-03-18 09:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

Horaire :

2026-03-18

Découvrez le programme du mercredi 18 mars de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou Sortie à la journée.

– 6 ans sortie spéléologie avec Mathias ( 7 places)

+ 6 ans Jeu de pistes et création d’un potager à Castanet

Prévoir un pique-nique zéro déchet

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com

English :

Discover the Wednesday March 18 program from the Zou leisure center team: Day outing.

– 6 years: caving trip with Mathias (7 places)

+ 6 years: treasure hunt and vegetable garden in Castanet

Plan a zero-waste picnic

Bring a zero-waste picnic

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

