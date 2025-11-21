Accueil de professeurs via la fondation CGENIAL Arkema Feuchy Saint-Laurent-Blangy

Accueil de professeurs via la fondation CGENIAL Arkema Feuchy Saint-Laurent-Blangy vendredi 21 novembre 2025.

Début : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T13:00:00

Fin : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T13:00:00

Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation CGénial, nous avons le plaisir d’ouvrir les portes de notre site à un groupe de professeurs de l’enseignement secondaire. Cette demi-journée vise à renforcer les liens entre le monde éducatif et le monde industriel, à valoriser les métiers scientifiques et techniques, et à favoriser une meilleure compréhension des réalités professionnelles que leurs élèves pourraient intégrer demain.

La visite débutera par un mot de bienvenue dans notre salle de réunion. Un membre de l’équipe RH présentera notre structure, nos domaines d’activité, nos valeurs, nos enjeux et notre rôle dans le secteur. Cette introduction permettra aux enseignants de situer notre entreprise dans son contexte économique et technologique.

Les professeurs seront ensuite invités à découvrir notre usine. Cette visite guidée leur permettra d’observer les équipements, les protocoles utilisés, les innovations en cours, et de mieux comprendre les exigences du monde professionnel.

La matinée se conclura par un moment convivial autour d’une collation, propice aux échanges libres. Ce sera l’occasion de discuter des pistes de collaboration, des possibilités de stages ou de visites pour les élèves, et de recueillir les impressions des enseignants autour d’un repas.

Arkema Feuchy Avenue de l’Hermitage Saint-Laurent-Blangy 62223 pas-de-calais hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « pauline.grandiau@arkema.com »}]

