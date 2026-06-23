Accueil découverte à l’observatoire des oiseaux Site de Pierre Aiguë

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-08 09:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit – En accès libre Gratuit – En accès libre Tout public

Le lac de Grand Lieu est un paradis pour les oiseaux ! Chaque été, un observatoire en bois y est installé. Depuis l’observatoire, prenez le temps d’observer hérons, aigrettes, grèbes et bien d’autres espèces dans un cadre exceptionnel, au bord du lac.Cet été, un animateur de l’association Faunalis vous accueille le samedi matin à l’observatoire pour vous proposer un moment privilégié pour découvrir la richesse de l’un des plus grands lacs naturels de plaine de France !Prochains rendez-vous :• En juillet : samedis 4, 18 et 25• En août : samedis 1er, 8, 15 et 22• En accès libre de 9h à 12hEn dehors de ces temps de médiation, l’observatoire ornithologique est en accès libre du 22 juin au 15 septembre.

Site de Pierre Aiguë 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/son-patrimoine-le-grand-lieu-du-lac/circuit-d-interpretation-touristique/pierre-aigue-1358.html



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