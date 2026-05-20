Néhou

Accueil des cyclistes de la Voie de la Liberté Camp Patton

Rue de la belle manière Néhou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Accueil des cyclistes de la Voie de la Liberté.

Cette étape symbolique rassemble chaque année des participants venus faire vivre le souvenir du parcours emprunté par les forces alliées lors de la Libération de la France. .

Rue de la belle manière Néhou 50390 Manche Normandie +33 6 21 55 04 76 ceremoniepatton@laposte.net

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English : Accueil des cyclistes de la Voie de la Liberté Camp Patton

L’événement Accueil des cyclistes de la Voie de la Liberté Camp Patton Néhou a été mis à jour le 2026-05-20 par Attitude Manche