Accueil des jeunes migrants dans les Côtes d’Armor Tremargad’Kafe Trémargat
Accueil des jeunes migrants dans les Côtes d’Armor Tremargad’Kafe Trémargat vendredi 12 décembre 2025.
Accueil des jeunes migrants dans les Côtes d’Armor
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Présentation du CAJMA 22
Ils agissent pour accueillir, en famille d’accueil de jeunes
migrants mineurs, et leur permettre de s’intégrer sur le territoire français. Aujourd’hui 50 jeunes sont accueillis chez CAJMA.
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81
English :
L’événement Accueil des jeunes migrants dans les Côtes d’Armor Trémargat a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Kreiz Breizh