Accueil des jeunes migrants dans les Côtes d’Armor Tremargad’Kafe Trémargat

Accueil des jeunes migrants dans les Côtes d’Armor

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Présentation du CAJMA 22

Ils agissent pour accueillir, en famille d’accueil de jeunes

migrants mineurs, et leur permettre de s’intégrer sur le territoire français. Aujourd’hui 50 jeunes sont accueillis chez CAJMA.

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81

