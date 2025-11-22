Accueil des nouveaux arrivants à Beuzeville Beuzeville

Accueil des nouveaux arrivants à Beuzeville

La Cidrerie Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Vous venez d’arriver ? Bienvenue à Beuzeville !

Vous habitez Beuzeville depuis peu ? Venez rencontrer l’équipe municipale et découvrir la vie de la commune !

Chaque année, la ville de Beuzeville organise un temps convivial de rencontre à destination des nouveaux habitants de la commune. Une matinée dédiée à la présentation de la vie de la commune et de ses projets, des équipements culturels et municipaux. Une occasion pour rencontrer certains membres du conseil municipal et de découvrir le pôle culturel de la Cidrerie dans lequel sera déroulera cette matinée. .

La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

English : Accueil des nouveaux arrivants à Beuzeville

Just arrived? Welcome to Beuzeville!

German :

Sind Sie gerade erst angekommen? Willkommen in Beuzeville!

Italiano :

Siete appena arrivati? Benvenuti a Beuzeville!

Espanol :

¿Acaba de llegar? ¡Bienvenido a Beuzeville!

