Accueil des nouveaux arrivants du Doubs Baumois Place de la République Baume-les-Dames samedi 31 janvier 2026.
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
L’Office de Tourisme propose une rencontre avec les nouveaux installés dans la communauté de commune du Doubs Baumois. Au programme, petite visite du cœur historique de Baume-les-Dames puis une galette des Rois sera partagée dans l’Abbaye.
Vous qui venez de vous installer à Baume-les-Dames ou aux environs, soyez les bienvenus ! .
Place de la République Office de Tourisme du Doubs Baumois Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-paysbaumois.fr
