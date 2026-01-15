Accueil des nouveaux arrivants Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde

Accueil des nouveaux arrivants

Rue Paul Massy Mairie Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

La mairie de Meschers organise pour la troisième fois un accueil pour les nouveaux arrivants.

.

Rue Paul Massy Mairie Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the third time, Meschers town hall is organizing a welcome for new arrivals.

L’événement Accueil des nouveaux arrivants Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-01-15 par Royan Atlantique