Accueil des nouveaux arrivants Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde vendredi 27 février 2026.
Début : 2026-02-27 18:00:00
La mairie de Meschers organise pour la troisième fois un accueil pour les nouveaux arrivants.
Rue Paul Massy Mairie Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
English :
For the third time, Meschers town hall is organizing a welcome for new arrivals.
