Accueil des nouveaux Loudunais Loudun

Accueil des nouveaux Loudunais Loudun vendredi 10 octobre 2025.

Accueil des nouveaux Loudunais

Place du Général de Gaulle Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

L’Office de Tourisme du Pays Loudunais organise un accueil à destination des nouveaux habitants du territoire dans le but de promouvoir la destination. Ce rendez-vous est programmé vendredi 10 octobre 2025 à partir de 17h30 à Loudun (sur inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme.

Il permettra de découvrir la ville de Loudun, avec une visite accompagnée au départ de la mairie jusqu’à la Tour carrée puis une présentation du musée Renaudot.

La programmation se terminera par le traditionnel cocktail de bienvenue à 19h. .

Place du Général de Gaulle Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

English : Accueil des nouveaux Loudunais

German : Accueil des nouveaux Loudunais

Italiano :

Espanol : Accueil des nouveaux Loudunais

L’événement Accueil des nouveaux Loudunais Loudun a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais